Postecoglou peut-il vraiment soigner Tottenham ?

Ange Postecoglou, tout juste arrivé sur le banc de Tottenham, doit insuffler un vent d'air frais chez les Spurs, en quête d'un trophée depuis 2008. Encore inconnu, l'Australien né en Grèce a toutes les cartes en main pour venir à bout de sa mission.

Au niveau du maillot, Tottenham est resté plus que classique, en présentant son habituelle tunique blanche sur laquelle seul le col peut se démarquer. En revanche, les Spurs ont choisi d’innover en nommant comme entraîneur Ange Postecoglou, icône du South Melbourne dans les années 1990, puis vainqueur d’un trophée dans tous les clubs qu’il a dirigés – sauf Melbourne Victory –, pour succéder à Ryan Mason sur un banc où l’instabilité règne. Plutôt qu’opter pour un nom ronflant pour faire oublier leur triste huitième place de Premier League, les Lilywhites ont joué la sobriété en signant la semaine dernière l’Australien affamé de titres, qui vient de réaliser un triplé historique avec le Celtic en Écosse. Le technicien né il y a 57 ans en Grèce doit maintenant transposer sa méthode à Tottenham, qui sort d’une saison sans relief et ambitionne de retrouver sa place dans le Big Four .

Attaquer et y croire

Le Grec prône un jeu offensif et devrait marquer une rupture avec Antonio Conte, mis à la porte en cours de saison. Dans un championnat certes beaucoup plus faible, son Celtic a tourné sur une moyenne de trois buts marqués par match. Un principe qu’il tente d’appliquer depuis qu’il a enfilé le costume d’entraîneur, avec des idées parfois surprenantes, comme l’évoque Diogo Ferreira, qui l’a connu au Melbourne Victory en 2012 : « Dès qu’il est arrivé, il ne voulait pas de numéro 9, mais deux numéros 10, c’était la première fois que ça arrivait en Australie. » Son style de jeu semble assez puissant pour viser une place en Europe dès la saison prochaine, ce qui ne devrait pas effrayer un coach qui a déjà ramassé 21 trophées depuis le début de sa nouvelle vie, dont plusieurs avec des équipes de jeunes (la Premier League sera une autre paire de manches, bien sûr). « Ce mec n’a ni de plan B ni de plan C , ajoute Ferreira, lui aussi devenu entraîneur. Il a son idée qui est de jouer au football et de marquer plus de buts que l’adversaire. » Il devra néanmoins faire face à une contrainte qu’il n’a jamais affrontée : ne pas bénéficier du meilleur effectif de la ligue, qui est à ce jour celui des Skyblues

Par Arthur Charlier pour SOFOOT.com