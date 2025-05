Portugal, Pays-Bas : championnats mineurs, suspense majeur

Alors que la fin de cette saison 2024-2025 approche en Europe, deux irréductibles championnats ont décidé d’étirer le suspense jusqu’au bout : la Liga Portugal et l’Eredivisie. Pour notre bon plaisir.

Soyons sérieux quelques secondes : peu de monde suit le championnat du Portugal ou celui des Pays-Bas. La musique est connue, trois clubs alternent les succès (Porto, Benfica, Sporting d’un côté ; Ajax, PSV, Feyenoord, de l’autre) et l’un se détache bien souvent du troupeau à la mi-saison. Pourtant, en cette édition 2024-2025, un phénomène rare est venu foutre son nez dans l’histoire : le suspense. Au sud comme au nord en effet, le champion n’est toujours pas connu, offrant une petite bouffée d’air frais à une Europe qui en avait certainement besoin.

L’effondrement improbable de l’Ajax de Farioli

Car dans les cinq « grands » championnats, il n’y a (presque) plus rien à gratter. Le PSG a plié la Ligue 1, de même pour Liverpool en Angleterre, le Bayern Munich en Allemagne et très bientôt le FC Barcelone en Espagne. Seule l’Italie résiste alors un peu, avec un sympathique duel relancé ces dernières semaines entre Naples et l’Inter, bien que le ballottage soit favorable aux Napolitains (un calendrier favorable et des Intéristes certainement préoccupés par leur finale de Ligue des champions à venir). Nous restent donc nos proches Portugais et Néerlandais.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com