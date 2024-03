information fournie par So Foot • 13/03/2024 à 09:47

Porté par un grand David Raya, Arsenal verra les quarts !

Dans une rencontre ultraserrée, qui aura tenu toutes ses promesses, Arsenal s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions après une rare séance de tirs au but (1-0, 4-2 TAB). Une première depuis 2010 pour les Gunners , qui confirment leur renouveau, cette fois-ci sur la scène européenne.

Arsenal 1-0 (4-2 TAB) Porto

But : Trossard (41 e ) pour les Gunners

Tirs au but réussis : Ødegaard, Havertz, Saka et Rice pour Arsenal // Eustaquio et Grujić pour Porto. …

Par Julien Faure pour SOFOOT.com