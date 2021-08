Port du masque, pass sanitaire, télétravail... Quelles seront les règles à respecter en entreprise à la rentrée ?

S'il faudra continuer à porter un masque dans les "lieux collectifs clos", le pass sanitaire n'est en revanche obligatoire que pour certains salariés travaillant au contact du public.

Bureaux à La Défense. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Une mise à jour du protocole sanitaire est entrée en vigueur le 9 août dernier. Parmi les changements à noter : l'instauration du pass sanitaire en entreprise pour certains salariés travaillant dans des établissements recevant du public. Tour d'horizon des règles en vigueur à la rentrée.

Port du masque et respect des gestes barrière

Il faudra continuer à porter le masque dans les bureaux à la rentrée : le masque reste "systématique dans les lieux collectifs clos". Il est aussi recommandé d'aérer et de nettoyer ces espaces régulièrement et de respecter une distance d'au moins un mètre entre les personnes.

Les gestes barrières restent également de mise : se laver les mains plusieurs fois par jour, éviter de toucher son masque ou son visage, ne pas se faire la bise ou se serrer la main...

Pass sanitaire pour certains salariés

A compter du 30 août, certains salariés devront présenter un pass sanitaire valide (vaccination complète, test négatif ou certificat de rétablissement de la maladie) pour pouvoir travailler. Sont concernés les salariés travaillant dans un établissement recevant du public et étant en contact avec la clientèle tels que les employés de cafés, de restaurants et des lieux de culturels.

Le pass sanitaire concerne également les événements sportifs et les établissements sportifs ainsi que les lieux de santé. Les agents de la SNCF, en contact avec le public sur des trajets longue distance, sont également concernés. En revanche, les personnes qui travaillent dans des concessions automobiles, aux guichets des banques ou encore à La Poste n'en auront pas besoin.

Sans pass sanitaire, ces salariés ne pourront plus travailler. Avec l'accord de leur employeur, ils pourront prendre des jours de congés ou de RTT. A défaut, leur contrat de travail sera suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. "Un entretien a lieu à l'issue du 3e jour suivant la suspension afin d'examiner avec la personne concernée, les moyens de régulariser sa situation, par exemple en lui proposant d'être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c'est possible", précise le protocole sanitaire.

Obligation vaccinale pour les soignants

Depuis le 9 août, les soignants et les travailleurs du secteur sanitaire et médico-social doivent être vaccinés. Une période transitoire est toutefois tolérée et ces travailleurs ont ainsi jusqu'au 16 octobre pour présenter un schéma vaccinal complet. Dans l'intervalle, les personnes non totalement vaccinées devront présenter un test de dépistage négatif pour pouvoir travailler.

Une réunion autour du télétravail

Pour ce qui est du télétravail, le protocole sanitaire conseille actuellement, pour les salariés dont le travail le permet, trois jours en présentiel et deux jours à distance. Mais comme l'indiquait Le Parisien lundi 23 août, une réunion doit se tenir dans les prochains jours avec la ministre du Travail Elisabeth Borne sur la question.

Selon le quotidien, trois options seront discutées : laisser les entreprises reprendre la main sur la question ; prolonger la recommandation du protocole sanitaire actuel ; ou durcir les règles avec une injonction à mettre les salariés dont le travail le permet au moins trois jours en télétravail.