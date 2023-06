information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 12:35

Pogba : « Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit »

Polo la science.

Après une saison cauchemardesque et un nombre de matchs famélique à cause des blessures, Paul Pogba est revenu sur l’année écoulée et les raisons, selon lui, de ses pépins physiques. « Quand tu n’es pas bien dans la tête, le corps suit (…) Toutes ces blessures qui sont arrivées, je pense que la base de tout ça, ça a été ma tête », a déclaré le champion du monde 2018 à Views, en référence à la tentative d’extorsion dont il a été victime.…

AH pour SOFOOT.com