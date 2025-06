Pogba file dans l’équipe UNFP !

L’équipe la plus excitante de l’été ?

Comme chaque année, l’UNFP a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à son stage estival , en quête d’un nouveau contrat professionnel. Cette inter-saison, ils seront 25 à être rassemblés à l’Espace Léonard-de-Vinci, à Lisses. Coaché par Laurent Peyrelade, ancien technicien de Rodez, Versailles et Grenoble, l’UNFP Football Club passera 6 semaines ensemble et disputera sept matchs amicaux , entre le 9 juillet et le 6 août, face à Orléans, Le Mans, Rouen, Fleury, Laval, Nancy et le Paris FC.…

JF pour SOFOOT.com