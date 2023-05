Pochettino : wait and Chelsea

Nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino se lance dans une mission qui a tout du piège dans un club qui a perdu ses repères sur le plan sportif. Mais l'ancien technicien de Tottenham, qui reste sur un échec au Paris Saint-Germain, dispose des qualités pour remettre les Blues à leur place. Si ses dirigeants lui laissent du temps…

La dernière fois qu’il est venu à Stamford Bridge, il n’a pas laissé un souvenir impérissable. C’était en février 2019, Tottenham s’inclinait 2-0 en championnat sans cadrer une seule frappe avec Moussa Sissoko dans l’entrejeu et Christian Eriksen derrière Harry Kane faisant face au duo offensif Eden Hazard-Gonzalo Higuaín ou à la charnière centrale Davis Luiz-Antonio Rudiger. Une période qui parait très loin pour les Blues , tant ces derniers ont rarement goûté la saveur de la victoire depuis quelques mois. Raison pour laquelle l’homme évoqué a été appelé sur le banc, d’ailleurs, à la place de l’intérimaire Franck Lampard : ce lundi, sur les réseaux sociaux, Chelsea a comme prévu officialisé l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach!…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com