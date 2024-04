information fournie par So Foot • 24/04/2024 à 09:58

Pochettino : « Quand nous sommes dans un mauvais jour, nous sommes tellement mauvais »

Une fessée avec les cinq doigts.

Ce mardi, Chelsea a essuyé une large défaite face à Arsenal en Premier League (5-0), concédant son plus lourd revers dans un derby londonien depuis 1986. À l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a semblé dépité, regrettant le manque de caractère de ses hommes dès l’entame de la rencontre. « Tout le monde a vu que nous n’étions pas compétitifs dès le début du match, a expliqué l’entraîneur des Blues en conférence de presse . L’équipe était si molle. Nous avons parlé à la mi-temps du fait qu’il n’était pas possible de débuter une rencontre comme ça, m ais nous avons encore mal commencé (en seconde période). Nous avons encaissé deux buts et à ce moment-là, l’équipe a abandonné. Nous n’étions pas dans le match. » …

