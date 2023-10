Pochettino privé d’anniversaire de mariage par la Premier League

Il va finir par regretter le PSG.

Pour la première fois depuis 1995, le Boxing Day va démarrer dès le 24 décembre avec un Chelsea-Wolverhampton, programmé à 13h. Ce qui ne ravit ni les supporters des Blues , ni leur coach. « Nos fans ne sont pas contents ? Moi non plus » , a déclaré l’Argentin. « Le 23 est mon anniversaire de mariage et voilà que je dois me rendre chez les Wolves. Je crois que je ne vais pas réussir à la (sa femme) convaincre de venir. » …

AHD pour SOFOOT.com