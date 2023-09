information fournie par So Foot • 24/09/2023 à 19:22

Pochettino : « j'espère que nous pourrons marquer mercredi » contre Brighton

Si vous passez un mois de septembre compliqué, on a la solution !

Il faut penser à Mauricio Pochettino. Le tacticien argentin traverse un véritable cauchemar avec Chelsea. Les Blues n’ont plus gagné depuis le 25 août dernier – contre Luton (3-0) – mais n’arrivent surtout plus à gratter des points à domicile. Après une défaite à Stamford Bridge contre Nottingham (0-1) lors de la quatrième journée de Premier League, les soldats de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain se sont inclinés aujourd’hui (0-1). Sans solution, Pochettino n’espère plus qu’une chose mercredi pour la réception de Brighton en Carabao Cup : marquer.…

MD pour SOFOOT.com