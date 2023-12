information fournie par So Foot • 19/12/2023 à 12:31

Plusieurs joueurs afghans demandent à la FIFA d’enquêter sur de possibles matchs truqués

Le bordel continue en Afghanistan.

Déjà empêtré dans une crise politique sans précédent, le pays du Moyen-Orient doit aussi faire face à une grave crise au sein de sa fédération de football. Depuis plusieurs années, la fédération afghane, et notamment son président Mohammad Kargar, est la cible d’accusations pour des faits de corruption et de matchs truqués. Ces faits sont notamment dénoncés par le capitaine de la sélection nationale, Farshad Noor, qui a demandé, dans une lettre envoyée à la FIFA avec plusieurs de ses coéquipiers, que « le sujet soit traité sérieusement ». Le document, relayé par le Guardian , explique que les joueurs « veulent témoigner contre M. Kargar et les dirigeants de la fédération afghane qui ont été impliqués dans des faits de corruption » .…

CD pour SOFOOT.com