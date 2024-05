information fournie par So Foot • 16/05/2024 à 20:13

Plusieurs hommages sur les pelouses à la suite de l’attaque mortelle du fourgon pénitentiaire

À la suite de l’attaque mortelle mardi d’un fourgon au péage d’Incarville (Eure), lors de laquelle deux agents pénitentiaires, Fabrice Moello et Arnaud Garcia, ont été tués, plusieurs hommages sont prévus ce week-end sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Le Stade Malherbe de Caen, proche du lieu de résidence des victimes, s’est mobilisé en programmant, selon RMC, une minute d’applaudissements et en invitant les familles des victimes au stade Michel-d’Ornano.

Témoignage du père d’Arnaud Garcia, un des agents tués au péage d’Incarville, au micro de Arthur Pereira.…

TM pour SOFOOT.com