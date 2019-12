Plus jamais seul dans sa voiture, comment la grève dope le covoiturage

Est-ce la fin de l'"autosolisme" ? Cela pourrait bien être le cas pour Jean-Michel Douan qui trouvait depuis longtemps "dommage d'être tout seul dans sa voiture". Plus maintentant, après avoir expérimenté le covoiturage pour la première fois jeudi avec la start-up Klaxit. "J'avais téléchargé l'application depuis très longtemps mais jamais quelqu'un ne s'était manifesté. Avec la grève, d'un seul coup, cinq ou six personnes m'ont contacté pour monter dans ma voiture." "J'ai trouvé ça génial parce que je donne un coup de main à des personnes qui ont d'énormes difficultés à se rendre au travail", témoigne pour l'AFP ce directeur commercial de 41 ans qui prend quotidiennement sa voiture entre Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et le 16e arrondissement de Paris. Jeudi, il a transporté trois jeunes dames qu'il a de nouveau emmenées vendredi: "on s'est rendu compte qu'on travaillait tous dans la même rue." Julien Honnart, fondateur et dirigeant de Klaxit, constate un engouement sans précédent. "Chaque jour on bat un record de nouveaux inscrits", se réjouit-il. Lundi matin, il enregistrait 14 fois plus de réservations de trajets que le lundi précédent.Bientôt la fin des bouchons ?Face à la grève des transports publics, le gouvernement a incité lundi au covoiturage en autorisant les véhicules avec au moins trois personnes à bord à utiliser les voies réservées aux bus et taxis sur les grandes voies autoroutières menant à Paris. Cela...