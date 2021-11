Plus de 96.000 créations nettes d'emplois dans le secteur privé au 3e trimestre

L'emploi salarié privé a retrouvé en juin son niveau d'avant-crise.

Une progression plus forte qu'attendu mais inférieure à celle du deuxième trimestre : l'emploi salarié privé a augmenté de 0,5% au 3e trimestre, selon l'estimation provisoire publiée vendredi 5 novembre par l'Insee. Cette augmentation représente un gain de 96.100 créations nettes d'emplois entre fin juin et fin septembre, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette première estimation est supérieure aux prévisions de l'Insee de début octobre (+0,3%).

Il s'agit de la troisième hausse trimestrielle successive, après +0,8% et +1,4% (soit +153.800 et +265.100 emplois) aux premier et deuxième trimestres 2021. L'emploi salarié privé a retrouvé en juin son niveau d'avant crise. Au total, fin septembre 2021, l'emploi salarié privé dépasse son niveau antérieur à la pandémie (c'est-à-dire celui de fin 2019) de 0,9% (185.600 emplois).

"L'emploi salarié augmente encore (...) mais nettement moins que ce qu'on avait eu entre fin mars et fin juin. Au mois de juin il y avait eu les principales réouvertures dans les services, notamment l'hébergement/restauration et les services culturels, c'est à ce moment-là qu'on avait eu le principal gain sur l'emploi salarié. Là, la tendance continue mais un peu moins rapide", a souligné auprès de l' AFP Sylvain Larrieu, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail.

L'emploi intérimaire, boussole du marché de l'emploi, continue de se redresser, revenant quasiment "à la normale" : +1,4% après +2,4% au 2e trimestre et +0,7% au premier. Il reste malgré tout légèrement inférieur à l'avant crise, s'inscrivant fin septembre 1,0% sous son niveau de fin 2019, avec un recul de 7.800 emplois. Hors intérim, l'emploi salarié privé augmente de 0,4% au troisième trimestre 2021 (+85.000 emplois). Mais les évolutions sont contrastées selon les secteurs.

Des situations contrastées selon les secteurs

"Tous les secteurs ont dépassé leur niveau d'avant crise sauf l'industrie", observe Sylvain Larrieu. "L'emploi salarié dans l'industrie progresse très légèrement depuis le début de l'année 2021 mais cela ne suffit pas du tout à compenser les pertes de l'année 2020 qui avaient été beaucoup plus importantes", indique-t-il. Après avoir légèrement progressé au 3e trimestre, (+0,1%, comme au 2e, après +0,2% au premier), l'emploi industriel reste fin septembre nettement inférieur à son niveau de fin 2019 : -1,4% soit -45.100 emplois.

Dans le tertiaire marchand hors intérim, l'emploi salarié privé ralentit après un bond exceptionnel le trimestre précédent : +0,7% après +2,0% (+86.400 après +228.800 emplois). Le secteur, très marqué par les mesures de restrictions sanitaires à partir de mars 2020, a connu une baisse de 2,4% sur l'ensemble de l'année 2020 (soit −287.500 emplois). Fin septembre 2021, l'emploi dans ce secteur dépasse son niveau de fin 2019 de 1,0% (+117.900 emplois).

Dans la construction, l'emploi salarié privé (hors intérim) se stabilise quasiment au troisième trimestre 2021 (−0,1% ou −1.900 emplois) après cinq trimestres de hausses consécutives. Ces hausses ont permis au secteur de retrouver son niveau antérieur à la pandémie dès juin 2020 puis de le dépasser amplement : fin septembre 2021 l'emploi salarié privé dans la construction est supérieur de 4,4% à son niveau de fin 2019 (+62.700 emplois).

De même, au troisième trimestre 2021 l'emploi salarié privé dans le tertiaire non marchand se stabilise (0,0% soit +700 emplois) après quatre trimestres de hausses successives : +3,5% sur un an entre mi-2020 et mi-2021 (+86.600 emplois nets). Il dépasse de 2,4% son niveau de fin 2019 (+58.900).