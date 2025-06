Pluie d'hommages après la mort de Brian Wilson, le génie visionnaire derrière les Beach Boys

Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, se produit sur la scène de l'Olympia, à Paris, le 14 mars 2004 ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Sa musique "vivra pour toujours": à l'instar de Nancy Sinatra, les plus grandes stars rendent hommage à Brian Wilson, cofondateur du groupe The Beach Boys et compositeur de la trame sonore de la Californie des années 60, dont la famille a annoncé mercredi la mort à 82 ans.

"J'ai pensé à toutes les années où je l'ai écouté et où j'ai admiré son génie. Repose en paix, cher Brian", lui a rendu hommage Bob Dylan sur X mercredi.

Wilson et ses Beach Boys avaient popularisé au début des années 60 la musique surf, caractérisée par une guitare électrique légèrement saturée avec effet de réverbération, des harmonies vocales riches et des mélodies accrocheuses.

Sa musique "vivra pour toujours", a commenté sur Instagram Nancy Sinatra, soulignant qu'un des "plus grands moments de sa vie" aura été de chanter "California Girls" avec lui.

"Que dieu bénisse Brian Wilson. Paix et amour à sa famille", a renchéri Ringo Starr, le batteur des Beatles, l'un des rares groupes à dépasser en popularité les Beach Boys au début des années 60. John Lennon considérait d'ailleurs l'album "Pet Sounds" (1966) comme l'un des meilleurs de tous les temps.

"Oh, non, Brian Wilson et Sly Stone au cours de la même semaine. Mon monde est en deuil. Quelle tristesse", a écrit sur Instagram Ronnie Wood, membre des Rolling Stones, en référence au pionnier américain du funk décédé cette semaine, lui aussi à 82 ans.

- "Etonnante sophistication" -

Le fils de John Lennon, l'auteur-compositeur-interprète Sean Ono Lennon a salué sur X la mémoire d'un "Mozart américain. Un génie unique venu d'un autre monde". "Peu de personnes m'ont autant influencé que lui. Je me sens très chanceux d'avoir pu le rencontrer et passer du temps avec lui. Il a toujours été très gentil et généreux", a-t-il également écrit.

Pour John Cale, cofondateur du groupe plus alternatif The Velvet Underground, "Brian Wilson ne se résumait pas à la +musique surf+, mais était un véritable génie musical qui avait réussi à faire de la pop quelque chose d'une étonnante sophistication", a-t-il résumé sur X.

Brian Wilson, le cofondateur des Beach Boys, s'adresse aux médias lors d'une conférence de presse à Los Angeles, en Californie, le 19 mai 2008 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Valerie MACON )

La famille de Brian Wilson a annoncé sa mort mercredi, dans un court message ne précisant pas la cause de son décès. Le musicien, atteint de démence, avait été placé sous tutelle en mai 2024.

"C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, Brian Wilson. Les mots nous manquent. (...) Nous savons que nous partageons notre peine avec le monde entier", a déclaré sa famille dans un bref communiqué.

Souvent qualifié de génie de sa génération, ce bassiste, chanteur, producteur et compositeur visionnaire avait permis aux Beach Boys d'accéder à la gloire grâce à des tubes emblématiques comme "Good vibrations", "I get around", "Help me, Rhonda", tous N.1 au classement Billboard.

Ses productions sophistiquées étaient vénérées par ses pairs, Bob Dylan déclarant même un jour au magazine Newsweek : "Cette oreille - je veux dire, Jésus, il doit la déposer au Smithsonian !", en référence à l'un des plus importants musées d'art au monde situé à Washington.

- Soleil, drogues et dépression -

Après cinq années de profusion créatrice, au cours desquelles il a produit 200 odes au soleil, au surf et aux jolies filles, Brian Wilson a sombré à la fin des années 60 et pour des décennies dans une profonde dépression, alimentée par la drogue.

Il en ressortira 35 ans plus tard pour terminer l'album inachevé des Beach Boys, "Smile", largement considéré comme son chef-d'œuvre.

Les Beach Boys comptent encore de nombreux fans à travers le monde. Quelque 12 millions de personnes en moyenne les écoutent chaque mois sur Spotify, selon la plateforme de streaming.

Né en Californie le 20 juin 1942, Brian Wilson est notamment le père de Carnie et Wendy Wilson, membres du trio Wilson Philips qui avait connu la gloire au tournant des années 90.

Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, en concert à Austin (Texas), le 13 mai 2017 ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

Ses mélodies empreintes de mélancolie laissent entrevoir l'enfance difficile de Brian Wilson, marquée par un père autoritaire et parfois violent.

Il était sourd de l'oreille droite et sa bouche s'affaissait lorsqu'il chantait, conséquence des nombreux coups qu'il avait reçus.

Né le 20 juin 1942 dans la banlieue de Los Angeles, Wilson a trouvé dans la musique un refuge après avoir souffert de l'éducation rigide de son père, qui allait devenir un temps le manager omniprésent du groupe.

La musique était sa protection, et les Beach Boys étaient une affaire de famille : il avait formé le groupe avec ses deux frères Dennis et Carl, aujourd'hui décédés, son cousin Mike Love et son voisin Al Jardine.