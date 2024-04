information fournie par So Foot • 25/04/2024 à 23:38

Plombé par les blessures, un joueur de Laval assigne Pfizer, BioNTech et la FFF en justice

Un calvaire.

Miné par les blessures depuis qu’on lui a administré trois doses de vaccin entre juillet 2021 et mars 2022, François-Xavier Fumu Tamuzo, qui a décidé mi-avril de mettre un terme à sa carrière, assigne en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech ainsi que la FFF selon les informations de France Bleu Mayenne . Touché au genou et victime d’une rupture du tendon d’Achille, le milieu, formé à Auxerre, a joué sa dernière rencontre en mars 2022 face à Châtaigneraie (1-1).…

