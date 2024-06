PlayStation 5, maillots des Bleus : gagnez des cadeaux avec la SO FOOT LIGUE Betsson Cup

Du 14 juin au 14 juillet, la So Foot Ligue revient pour avec la SFL Betsson Cup et avec de jolis cadeaux à gagner.

La So Foot Ligue revient pour avec la SFL Betsson Cup !

Du 14 juin au 14 juillet 2024, grâce à notre partenaire Betsson , la SO FOOT LIGUE met de nombreux lots en jeu pour les classements individuels et par équipe : une PlayStation 5, des maillots de l’équipe de France, des abonnements à So Foot et des freebets. La liste du père Noël est ici.…

SF pour SOFOOT.com