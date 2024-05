Pisté par la Juve, Thiago Motta veut « profiter » à Bologne

De quoi faire monter la sauce ?

Le dernier match de la saison au stade Renato-Dall’Ara a longtemps été une fête lorsque Bologne roulait sur la Juventus lundi. Mais après avoir mené 3-0 avant même l’heure de jeu, les hommes de Thiago Motta ont vu la Vieille Dame revenir et planter trois buts dans le dernier quart d’heure pour arracher un match nul miraculeux (3-3). Même si leur équipe, troisième avec le même nombre de points que son adversaire, n’a pas réussi à se détacher dans la course au podium, les supporters locaux ont tenu à célébrer ce groupe qui réalise d’ores et déjà une saison historique. Au coup de sifflet final, une grande célébration s’est tenue et l’entraîneur transalpin a été particulièrement honoré.…

EL pour SOFOOT.com