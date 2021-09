"Pilier vert" du plan de relance : un "très très gros succès", estime Barbara Pompili

Dispositif MaPrimeRénov, primes à la conversion pour les véhicules, rénovation des bâtiments publics ou encore programme "Entreprises engagées dans la transition énergétique"... Plusieurs volets du "pilier vert" du plan de relance ont rencontré un succès plus important qu'escompté.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le 25 août 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Un an après le lancement du plan de relance, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est félicitée du succès rencontré par son "pilier vert" dans un entretien aux Echos , publié le mardi 31 août. Les particuliers comme les entreprises ont répondu à l'appel du gouvernement, souvent au-delà des prévisions. "On voit qu'il y avait clairement une attente, une demande", a souligné la ministre.

Ainsi, "d'ici à la fin de l'année, les trois quarts des montants du plan de relance relevant de la transition énergétique seront engagés", a-t-elle indiqué au quotidien économique, dressant un premier bilan de l'utilisation des 30 milliards d'euros qui le composent.

Succès de MaPrimeRénov et des primes à la conversion

Evoquant les chiffres de MaPrimeRénov, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements, Barbara Pompili souligne : "L'objectif était de parvenir à environ 400.000 projets lancés d'ici la fin de l'année. Il est déjà atteint et on peut escompter qu'il sera deux fois plus élevé d'ici à la fin de l'année, soit 800.000 projets".

"Très, très gros succès" également pour les dispositifs favorisant le renouvellement du parc automobile, s'est félicité la ministre. "Depuis août 2020, nous en sommes à 320.000 primes à la conversion et bonus écologiques distribués. Le chiffre est de 840.000 depuis le début du quinquennat et de 330.000 bonus écologiques", a-t-elle notamment indiqué.

Les entreprises et les PME au rendez-vous

Barbara Pompili s'est également félicitée dans Les Echos du succès rencontré par les volets du plan de relance consacrés à la rénovation des bâtiments publics et aux friches. "Plus de 6.000 projets sélectionnés (pour le volet rénovation) : 4.200 pour les bâtiments de l'Etat et 2.000 pour les établissements scolaires", a-t-elle précisé. Quant au fond friches, les 300 millions qui lui étaient alloués ont été très vite absorbés et 350 millions d'euros ont dû être ajouté pour répondre à la demande des collectivités locales.

Du côté des entreprises, près de 100 projets ont pu être soutenus dans le cadre du volet décarbonation du pilier vert, doté de 480 millions d'euros d'aides, a également souligné la ministre.

Le programme "Entreprises engagées dans la transition énergétique", qui consiste en des aides de 100.000 euros pour décarboner leurs procédés, a également rencontré "un succès extraordinaire", selon Barbara Pompili qui a décidé d'augmenter ce fonds de 50% pour le porter à 23 millions d'euros.

Installer une économique "capable de faire face aux enjeux du changement climatique"

Selon la ministre, le plan de relance a "lancé des dynamiques" et il s'agit maintenant de poursuivre les transformations engagées pour "installer une économie en France qui soit robuste, résiliente et capable de faire face aux enjeux du changement climatique".

Une partie des mesures du "pilier vert" du plan de relance vont d'ailleurs être prolongées, notamment le dispositif MaPrimeRénov, qui sera doté d'un budget de 2 milliards d'euros l'année prochaine. "Nous voulons envoyer un signal à nos concitoyens pour qu'ils continuent d'investir dans la rénovation de leur logement. L'Etat est toujours là pour les accompagner", a déclaré Barbara Pompili.

"La transition écologique et notamment la décarbonation de l'économie seront au coeur du processus de France 2030", le plan d'investissement sur lequel le gouvernement travaille pour "faire passer une nouvelle étape à notre économie", a enfin indiqué la ministre.