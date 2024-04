information fournie par So Foot • 17/04/2024 à 17:42

Pilier de Francfort, Makoto Hasebe tire sa révérence

Ceci n’est pas un entracte.

Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir joué près de 700 matchs en carrière, et Makoto Hasebe peut lui s’asseoir à la table de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Paolo Maldini. Ce mercredi, l’ancien capitaine des Samouraïs bleus a annoncé sur Instagram qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. « J’ai décidé de prendre ma retraite après cette saison. Ce n’est pas encore une réalité, mais je veux profiter du mois qui reste et donner le meilleur de moi-même jusqu’à la fin », a commenté le quadragénaire dans un post écrit en trois langues.…

AD pour SOFOOT.com