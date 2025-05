information fournie par So Foot • 15/05/2025 à 15:34

Pierre Sage évoque son avenir

Des nouvelles de Stone Wise .

Depuis son évincement du banc lyonnais le 27 janvier dernier, que devient Pierre Sage ? Dans un entretien accordé au journal Le Progrès , le coach de 46 ans raconte : « J’ai d’abord eu une période où je me suis surtout occupé de comprendre ce qu’il s’était passé et de le digérer. » Mais l’ex-adjoint de Habib Beye regarde désormais vers l’avant, où l’attend peut-être un nouveau vestiaire . Et il ne manque pas de prétendants.…

EG pour SOFOOT.com