information fournie par So Foot • 26/05/2023 à 18:53

Pierre Aristouy sur le maintien : « J’ai la sensation que certains sont dans le déni »

Le 20 mai dernier, Nantes perdait (encore) un de ses matchs, cette fois-ci face à Montpellier (0-3).

Dans un entretien à Ouest-France , Pierre Aristouy, l’entraîneur intérimaire du club, est revenu sur cette défaite et a expliqué comment il a appréhendé la chose de manière psychologique avec ses joueurs. « Il a fallu soigner, discuter, revoir certaines phases du match, essayer de comprendre pourquoi sur la première demi-heure, on donne des signes positifs sans réellement faire mal à l’adversaire » , a-t-il expliqué. Aristouy a déclaré qu’il comptait faire visionner des moments forts du match nul contre la Juventus lors des barrages de Ligue Europa en février dernier : « J’ai la sensation que certains sont dans le déni de jouer le maintien alors qu’il y a deux mois, ils jouaient la Juve et une finale de la Coupe de France il y a peu de temps. » …

GD pour SOFOOT.com