information fournie par So Foot • 07/07/2024 à 00:07

Pickford bien aidé par sa gourde lors des tirs au but

« Sweeeet Caroliiiine, ho ho ho ! »

Finaliste malheureuse en 2021, l’Angleterre s’est qualifiée pour le dernier carré de l’Euro 2024 ce samedi. Les Three Lions ont fait la différence aux tirs au but contre la Suisse grâce à Jordan Pickford, qui a repoussé la tentative pas vraiment géniale de Manuel Akanji. Le portier d’Everton a eu le mérite de plonger du bon côté, et d’avoir bien préparé son affaire.…

