Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philippe évoque un total de 550 patients en réanimation transférés Reuters • 02/04/2020 à 21:57









PHILIPPE ÉVOQUE UN TOTAL DE 550 PATIENTS EN RÉANIMATION TRANSFÉRÉS PARIS (Reuters) - Plus de 550 patients en réanimation auront été transférés en France "à la fin du week-end" vers des régions où les structures hospitalières sont moins sous tension face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. "Une partie de la stratégie c'est de faire en sorte que le nombre d'admissions en réanimation ne dépasse jamais les capacités globales de chaque région", a déclaré le chef du gouvernement sur TF1. "C'est la raison pour laquelle nous avons transféré des patients", a-t-il ajouté. "Nous aurons à la fin du week-end transféré plus de 550 patients en réanimation, intubés, ventilés - (...) c'est une prouesse logistique - par le train, par l'avion, par l'hélicoptère avec l'appui de services civils et militaires." Les transferts de patients en réanimation se sont multipliés ces derniers jours, notamment par TGV médicalisé, vers l'ouest et le sud-ouest de la France pour tenter de soulager les services de santé du Grand-Est et d'Ile-de-France, deux régions particulièrement éprouvées par l'épidémie. Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a fait état jeudi d'un total de 6.399 patients en réanimation (contre 6.017 mercredi), alors que la capacité totale en lits de réanimation a été portée dans le pays à plus de 9.000. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.