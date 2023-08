Philippe Diallo : « Non, la FFF n’a pas tué Sedan, ni aucun autre club »

L’article publié par So Foot le 21 août sur le CS Sedan Ardennes, et où la Fédération française de football (FFF) avait été mise en cause par Guy Cotret, porteur du dossier de reprise, Didier Herbillon, maire de Sedan, et Julien Collinet, le président des ultras de Young Boys, a fait réagir Phillipe Diallo, le président de l’instance.

Mardi, à l’heure du déjeuner, Philippe Diallo a saisi son téléphone pour réagir à l’article consacré à la rétrogradation du CS Sedan Ardennes en Régional 1, publié la veille sur notre site. Le dirigeant, qui avait répondu à nos sollicitations le 17 août, quelques heures après la décision du Comité exécutif de la FFF de ne pas faire réexaminer le dossier de reprise du club afin que celui-ci continue à évoluer en National, avait indiqué, dans un SMS, « ne pas avoir de commentaires supplémentaires à faire, sauf à vous renvoyer aux décisions de la DNCG (1 ère et 2 e instance » et à celle du Tribunal Administratif » , ajoutant être sensible « au cas douloureux de Sedan » .

Mais quand il a pris connaissance de l’article et des critiques acerbes de Guy Cotret, Didier Herbillon et Julien Collinet, le successeur de Noël Le Graët – sans exiger à aucun moment que sa réponse ne soit publiée – nous a contactés afin de réagir. Affable et courtois, Philippe Diallo, a livré ses explications. « Déjà, quand on dit que la FFF tue un club… La fédération est là pour aider les clubs, pas pour les tuer. Je veux déjà rappeler que la fédération n’est pas responsable de la situation financière du club, lequel est passé deux fois devant la DNCG (avant que Guy Cotret et ses associés ne décident de monter un dossier de reprise, ndlr) . J’ajoute également que le recours déposé ensuite devant le Tribunal Administratif a été rejeté. La FFF se doit de respecter les décisions notamment de la DNCG, qui est indépendante. Et elle est également garante du bon déroulement des compétitions. »…

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com