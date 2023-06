Philippe Diallo : « Je pense que la fin de Noël Le Graët est un gâchis »

Le premier bilan, déjà.

À la tête de la Fédération française de football depuis précisément deux semaines, Philippe Diallo s’est longuement livré auprès du Parisien dans un entretien paru ce samedi. Le dirigeant n’élude aucun sujet, et après avoir émis quelques réserves par rapport à l’audit commandé par le ministère des Sports ( « Est-ce qu’on a partagé toutes ses appréciations ? Pas forcément. On a considéré qu’il n’y avait pas de crise systématique au sein de la Fédération » ), il est revenu sur sa relation avec Noël Le Graët, avec qui il est toujours en contact : « Je pense que la fin de Noël Le Graët est un gâchis. Mais je ne peux pas considérer que cette fin efface tout ce qui a été fait. Quand il a démissionné, j’ai conservé le contact et il a continué à venir. On a même été dire que je n’avais pas voulu changer de bureau. Dans les semaines qui ont suivi, il a fallu s’organiser et bien évidemment qu’il était le bienvenu. Je n’allais pas changer les serrures et lui interdire de venir. » …

AL pour SOFOOT.com