Philippe Diallo : « Je n'ai pas de consignes de vote à donner aux Français »

Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient.

Marcus Thuram a franchi le pas la semaine dernière, appelant explicitement à faire en sorte que « le RN ne passe pas ». Kylian Mbappé lui emboîtait le pas, appelant à aller voter et s’engager contre les extrêmes. Au lendemain de la victoire des Bleus face à l’Autriche, le président de la FFF Philippe Diallo s’est présenté en conférence de presse à midi (elle n’était pas prévue et elle a été annoncée dans la nuit). Il a bien sûr été interrogé sur l’actualité politique autour de l’équipe de France ces derniers jours. « J ‘ai toujours dit que je garantissais aux joueurs une liberté d’expression. Ce sont des jeunes hommes qui, on doit s’en féliciter, ont un regard sur la société , a expliqué le successeur de Noël Le Graët. Il ne m’appartient pas de brider leurs souhaits de s’exprimer sur des sujets qui concernent leur génération. C’est pour ça que des joueurs ont fait des interventions sur aller voter. J’ai moi-même dit que c’était très bien, ça fait partie du devoir citoyen […] On disait que les joueurs n’avaient aucune idée sur rien, qu’ils étaient juste bons à taper dans un ballon. Je suis heureux qu’ils montrent autre chose, mais je ne les incite pas. Mais nous, on souhaite rassembler les Français autour d’un même maillot. » …

UL, avec CG à Paderborn pour SOFOOT.com