Philippe Diallo : faux intermittent, vrai successeur

Présenté comme un intermittent en charge de gérer la crise de gouvernance de la fédération, Philippe Diallo va probablement être reconduit dès l’AG du 10 juin prochain, avec l’approbation du comex. Si ni son parcours ni son profil ne ressemblent à celui de Noël Le Graët, il incarne malgré tout la continuité de l’ancienne FFF.

Une actualité chasse l’autre. La FFF ne fait plus les gros titres, et les affres du PSG monopolisent l’attention des réseaux sociaux. L’occasion rêvée pour le comex et son petit monde de gens de bonne compagnie de reprendre tranquillement le cours de leur paisible vie de notables du foot, comme si de rien n’était ou surtout rien ne devait être changé. Philippe Diallo avait été nommé président (il était déjà vice-président) par intérim lorsqu’il a fallu remplacer Noël Le Graët au moment où ce dernier acceptait enfin de quitter son poste. Une démission finalement consentie le 28 février après une mise en retrait le 12 janvier, un sacrifice pour « la famille » afin de calmer l’État et surtout éloigner la tempête médiatique. Une standing ovation plus tard et quelques larmes d’émotion essuyées devant les caméras, son successeur rentrait aisément dans le costume pour expédier les affaires courantes. Il devrait finalement se voir intronisé jusqu’à la fin de l’actuel mandat, en décembre 2024. Le personnage reste peu connu du grand public. Son image demeure encore celle d’un gestionnaire, d’un cadre propre sur lui, d’un homme issu du foot pro, mais celui des réunions dans des bureaux confortables où l’on apporte le café sur la table.

La FFF ressemble peut-être à un épisode de Game of Thrones , mais écrit par les scénaristes de Plus belle la vie .…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com