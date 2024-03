Philippe Diallo explique le cadre général mis en place pour le ramadan

Un an après les polémiques, Philippe Diallo agit.

Dans le cadre d’un large entretien accordé au Figaro , le président de la FFF est revenu sur la gestion du ramadan chez les Bleus. Un an après les tensions à Clairefontaine, notamment en équipe de France Espoirs, le président de la FFF a confirmé avoir fixé un cadre général. « Je suis à la tête d’une fédération qui a des statuts, et l’article 1 veille au respect du principe de neutralité, c’est-à-dire de faire en sorte que la religion n’interfère pas sur le sportif », explique Diallo. « On a été attaqué pour ça par des collectifs, et il se trouve que le Conseil d’État nous a donné raison, confirmant le bien-fondé de notre démarche. » …

AHD pour SOFOOT.com