Philippe de Villiers : « Édouard Philippe méprise le tourisme »

Philippe de Villiers en compagnie d'Emmanuel Macron le 13 juin 2018. © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

La longue, technique et pédagogique conférence de presse du Premier ministre, Édouard Philippe, avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, ainsi qu'avec l'infectiologue Florence Ader, a provoqué les foudres de Philippe de Villiers. Le créateur du Puy du Fou s'indigne que le chef du gouvernement n'ait pas parlé du tourisme. Il s'en explique avec vigueur pour Le Point.

Le Point : Après la conférence de presse du Premier ministre, vous manifestez votre colère. Pourquoi ?

Philippe de Villiers : Le mot « colère » n'est pas le bon. J'emploierais plutôt celui de « sidération ». Le Premier ministre a tenu une conférence de presse pendant 2 h 30 pour préparer les esprits au déconfinement. Pour la première fois a été abordée la question économique. Et un secteur, le tourisme, qui pèse 7,5 % du PIB, a été complètement oublié, écarté. Édouard Philippe n'a même pas prononcé le mot ! Il a pris soin de dire que les cafés et les restaurants, hélas, ne rouvriraient pas le 11 mai, ce que le président avait déjà annoncé, mais sur le tourisme, rien ! Je suis sidéré pour deux raisons. D'une part, la saison touristique va commencer et nos entreprises représentent donc un des chiffres d'affaires les plus concernés par le déconfinement : tous les acteurs du secteur ont tendu l'oreille pour avoir des nouvelles, et ils n'ont rien appris. D'autre part, il y a plusieurs semaines

