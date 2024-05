Pfizer, JPMorgan, Goldman Sachs... Près de 200 dirigeants invités au sommet Choose France

Emmanuel Macron à Paris, le 25 janvier 2021. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Près de 200 patrons ou hauts représentants d'entreprises ont été invités au sommet Choose France le 13 mai, dont les patrons des banques JPMorgan Chase, Goldman Sachs et celui du géant pharmaceutique Pfizer, avec en ligne de mire une potentielle moisson d'investissements en France.

Parmi les invités de cette septième édition figurent Albert Bourla, patron de Pfizer, ainsi que David Solomon, Jamie Dimon et Ted Pick à la tête respectivement de Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, tout comme Lakshmi Mittal qui dirige ArcelorMittal ou encore James Quincey pour Coca-Cola, selon une liste d'invités consultée jeudi par l'AFP. Cette liste n'indique toutefois pas si ces invités seront bien présents.

Lors de l'édition 2023 de Choose France, grand-messe annuelle où des patrons internationaux se retrouvent pendant une journée au château de Versailles autour du président Emmanuel Macron, 13 milliards d'euros d'investissements avaient été annoncés pour 8.000 emplois directs.

"On est complet depuis plusieurs semaines", a-t-on affirmé à l'Elysée, en précisant que cette édition a été placée sous le thème de la "France, terre de champions", en écho aux Jeux olympiques, et mettra particulièrement l'accent sur les sujets de décarbonation et d'intelligence artificielle et quantique.

Figurent également sur la liste d'invités près de 200 noms de hauts représentants d'IBM, Amazon, BlackRock, ainsi que les dirigeants des fonds d'investissements souverains du Qatar et de Singapour.

Ces dernières années, le gouvernement a érigé en priorité l'attractivité de la France, avec en toile de fond la volonté de réindustrialiser le pays dans le sillage de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, et d'attirer les entreprises financières après le Brexit, au travers de réformes liées au marché du travail et à la fiscalité.

La France vient de conserver pour la cinquième année consécutive sa couronne de pays le plus attractif pour les projets d'investissements étrangers, selon un baromètre annuel du cabinet EY, publié jeudi, qui se base sur le nombre d'annonces de nouveaux sites ou d'extensions effectuées l'année précédente par les entreprises étrangères.