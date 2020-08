Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: La Russie a accru sa production début août Reuters • 03/08/2020 à 12:31









PÉTROLE: LA RUSSIE A ACCRU SA PRODUCTION DÉBUT AOÛT MOSCOU (Reuters) - La Russie a porté sa production de condensats de pétrole et de gaz à 9,8 millions de barils par jour (bpj) les 1er et 2 août contre 9,37 millions de bpj en juillet alors que l'Opep et ses alliés ont décidé d'assouplir ce mois-ci leur accord de baisse des extractions, a-t-on appris lundi de source proche du secteur. Sollicité, le ministère russe de l'Energie n'a souhaité faire aucun commentaire sur le sujet. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés au sein du groupe Opep+ ont décidé le mois dernier que la limitation de l'offre sera progressivement ramenée à 7,7 millions de bpj d'ici décembre, contre 9,7 millions de barils bpj depuis mai. Dans le cadre de cet assouplissement, la Russie s'est engagée à augmenter sa production de 400.000 bpj, hors condensats de gaz. La Russie produit généralement 700.000 à 800.000 bpj de condensats de gaz. En excluant les condensats de gaz, la production de Moscou pourrait donc s'élever à environ 9-9,1 millions de bpj de pétrole brut début août, contre un objectif d'environ 9,0 millions de bpj. (Geb Gorodyankin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

