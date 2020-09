Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: L'Opep un peu plus pessimiste pour la demande Reuters • 14/09/2020 à 14:43









PÉTROLE: L'OPEP UN PEU PLUS PESSIMISTE POUR LA DEMANDE LONDRES (Reuters) - La demande mondiale de pétrole va baisser cette année plus nettement que ce qui prévu jusqu'à présent en raison de la pandémie de coronavirus et elle remontera moins rapidement l'an prochain, a annoncé lundi l'Opep. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole table désormais sur une chute de 9,46 millions de barils par jour (bpj) cette année soit 400.000 bpj de prévu que prévu le mois dernier, montre son nouveau rapport mensuel. Elle a aussi revu en baisse sa prévision 2021 et table désormais sur un rebond de 6,62 millions de bpj, soit 370.000 bpj de moins qu'estimé en août. "Les risques restent élevés et orientés à la baisse, en raison particulièrement de l'évolution des cas d'infection COVID-19 comme des possibles traitements", explique l'Opep à propos des perspectives pour 2021. "Le recours accru au télétravail et aux réunions à distance devrait empêcher les carburants de transport de revenir totalement à leurs niveaux de 2019", ajoute le rapport. Le document précise que la production de l'Opep a augmenté de 760.000 bpj en août à 24,05 millions de bpj. (Alex Lawler, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.