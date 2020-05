Perturbateurs endocriniens : l'épidémie silencieuse

À 61 ans, Odile Bagot pourrait envisager de prendre prochainement sa retraite. « J'aurai le nombre de trimestres nécessaires dans quelques mois », explique-t-elle. Cette gynécologue alsacienne n'a pourtant pas du tout envie de raccrocher les gants. Cette ancienne chef de clinique assistante des hôpitaux de Strasbourg s'est lancée dans un combat contre les perturbateurs endocriniens.

Constatant que ces produits qui polluent notre environnement et notre alimentation sont responsables de la propagation, à bas bruit, de nombreuses pathologies, elle publie aujourd'hui un livre* pour en dénoncer la dangerosité. « Je m'en serais voulu de rester les bras croisés et de partir à la retraite sans avoir fait mon possible pour alerter mes concitoyens », évoque cette mère de cinq enfants. Convoquant ses souvenirs de praticienne, elle ne se contente pas d'évoquer les bouleversements que ces agents chimiques provoquent dans notre organisme, elle dresse aussi quelques pistes pour y échapper.

Le Point : Votre ouvrage, nourri par votre expérience de médecin, dénonce ce que vous présentez comme un scandale sanitaire. De quoi s'agit-il ?

Odile Bagot : Notre environnement est envahi de perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle provoquent de nombreux dégâts dans toutes les espèces vivantes, dont la

