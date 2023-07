« Personne n’avait fait de compte fan d’Hervé Renard »

Megumi est japonaise, a la quarantaine et vit dans la province de Shiga au centre du pays. Il y a quelques années, elle s'est découverte une passion pour Hervé Renard. Entretien avec une fan de chemises blanches.

D’où vous vient cette passion pour Hervé Renard ?

Je l’ai vu la première fois lors de la Coupe du monde 2018, alors qu’il était encore le sélectionneur du Maroc. Au début, j’étais fascinée par sa beauté ! Mais quand je me suis intéressée à son parcours, j’ai compris que c’était un gros travailleur et qu’il aimait le football plus que tout. Sa relation avec son mentor Claude Le Roy est aussi très intéressante, et une fois que je le connaissais un peu mieux, je suis tombée amoureuse du Maroc. Lors de la CAN 2019, je m’y suis rendue et j’ai pu soutenir l’équipe nationale à la TV avec les locaux. Je lui dois d’avoir élargi ma vision du monde. Je suis pleine de respect, de gratitude et d’amour pour lui maintenant.…

Propos recueillis par Léo Tourbe pour SOFOOT.com