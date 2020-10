Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perquisitions chez Véran, Philippe, Buzyn et NDiaye, selon BFM TV Reuters • 15/10/2020 à 10:42









PERQUISITIONS CHEZ VÉRAN, PHILIPPE, BUZYN ET NDIAYE, SELON BFM TV PARIS (Reuters) - Des perquisitions ont été menées jeudi matin aux domiciles et bureaux de plusieurs personnalités politiques françaises dont le ministre de la Santé Olivier Véran et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise liée au Covid-19, selon BFM TV. A la suite du dépôt de dizaines de plaintes, une information judiciaire a été ouverte par la Cour de justice de la République le 3 juillet dernier portant sur le délit "d'abstention de combattre un sinistre". Outre Olivier Véran et Edouard Philippe, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye et l'actuel directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sont concernés. Selon BFM TV, toutes ces personnalités ont fait l'objet d'une perquisition. Joint par Reuters, l'entourage d'Olivier Véran n'a pas réagi dans l'immédiat. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)

