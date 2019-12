Perquisition à LFI : Jean-Luc Mélenchon condamné à 3 mois avec sursis

Jean-Luc Mélenchon est fixé. Le tribunal correctionnel de Bobigny a infligé une peine de 3 mois de prison avec sursis et une amende de 8 000 euros au leader de La France insoumise pour rébellion et provocation. Cette décision a été prise après la perquisition agitée au siège du parti politique en octobre 2018.Le juge a suivi les réquisitions du parquet et Jean-Luc Mélenchon devra également s'acquitter d'une amende de 8 000 euros. Le député Bastien Lachaud, l'eurodéputé Manuel Bompard, le président de l'association L'Ère du peuple Bernard Pignerol et l'attaché de presse du mouvement sont, quant à eux, condamnés à des amendes allant de 2 000 à 7 000 euros. « La honte est pour ceux qui ont commandité ce cirque médiatico-judiciaire », a tweeté le leader LFI dans la foulée de ce verdict. « Je porte ma condamnation pour rébellion comme une décoration. Je félicite les policiers généreusement indemnisés pour leurs atroces souffrances et nombreuses journées d'arrêt de travail. »« La République, c'est moi ! »Seul le député Alexis Corbière a été relaxé après la perquisition houleuse menée le 16 octobre 2018 au siège de LFI dans le cadre de deux enquêtes préliminaires du parquet de Paris : sur les comptes de la campagne présidentielle de 2017 et sur les conditions d'emploi d'assistants d'eurodéputés de La France insoumise ? confiées depuis un an à des juges d'instruction.Devant les caméras de...