Permis de conduire : le site pour connaître vos points évolue

Savez-vous combien de points il vous reste sur votre permis de conduire ? Non ? Nombreux sont les conducteurs à en avoir une idée plus ou moins nette, sans être capable de donner un chiffre exact. Bonne nouvelle, il existe le site Mes Points Permis, qui vous permet non seulement de consulter gratuitement le solde de vos points de permis, mais s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour être encore plus utile aux usagers.

C'est quoi, Mes Points Permis ?

Il s'agit d'un téléservice remplaçant de «Télépoints» auquel vous pouvez accéder gratuitement en créant un compte gratuit soit directement sur le site soit en passant par France Connect.

Vous pouvez y retrouver le nombre de points dont vous disposez sur votre permis de conduire avec toutefois un décalage possible puisque si vous avez commis une infraction peu de temps auparavant il se peut que celle-ci n'est pas encore été enregistrée et vos points décomptés.

De même, si vous avez suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière et ainsi «récupéré» des points, il peut y avoir un décalage dans l'affichage des points dont vous disposez.

Vous pouvez aussi télécharger un relevé d'information restreint (RIR) qui atteste la validité de votre permis de conduire, les catégories de véhicules que vous pouvez conduire et si vous droits ont ou non été suspendus. Le RIR peut vous être demandé, par exemple, par votre assureur ou pour demander votre permis de conduire numérique.

Bon à savoir : Vous aviez créé un compte sur «Télépoints» ? Celui-ci ne fonctionne plus, vous devrez donc en recréer un nouveau via Mes Points Permis ou en passant par France Connect.

De nouvelles fonctionnalités pour les usagers

Pour offrir un service plus complet aux usagers, de nouvelles fonctionnalités sont d'ores et déjà disponibles depuis mars 2024 sur le site Mes Points Permis :

Un calendrier prévisionnel de récupération automatique des points que vous avez perdus, sous réserve bien sûr que vous ne commettiez pas de nouvelle infraction dans l'intervalle.

Un historique de votre dossier du permis de conduire pour retrouver facilement des informations comme les dates et lieux d'infractions ayant entrainé des retraits de points, les dates auxquelles des points vous ont été restitués et la date éventuelle de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que le nombre de points que cela vous a permis de récupérer.

De plus, une autre fonctionnalité est annoncée dans un avenir proche : la possibilité d'accéder en quelques clics à votre relevé d'information intégral (RII), qui regroupe les informations relatives à la validité de votre permis de conduire, les infractions commises, les visites médicales effectuées en lien avec votre permis, les stages de sensibilisation à la sécurité routière, etc.

Bon à savoir : lorsque vous commettez une infraction vous faisant perdre des points, vous recevez un courrier en lettre simple. Si vous avez un permis probatoire, c'est-à-dire que vous êtes jeune conducteur ou avez obtenu le permis à la suite d'une invalidation ou d'une annulation judiciaire et avez commis une infraction qui «coûte» au moins 3 points, vous serez informé par lettre recommandée en A/R.

