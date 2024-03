La conduite accompagnée : comment ça marche ?

La conduite accompagnée a de nombreux avantages (Crédits photo : Adobe Stock - )

Depuis le 1er janvier 2024, il est possible de passer le permis de conduire dès 17 ans. Mais les heures de conduite auprès d'un moniteur d'auto-école sont parfois trop peu nombreuses (et très chères) pour que le jeune conducteur se sente vraiment à l'aise sur la route. Une autre option pour accumuler de l'expérience sur route est de passer par l'Apprentissage Anticipé de la Conduite (AAC). On vous explique.

Qu'est-ce que la conduite accompagnée ?

L'apprentissage anticipé de la conduite (AAC), plus couramment appelé «conduite accompagnée» est une bonne alternative pour accumuler des heures d'expérience de conduire à moindre frais, et au passage de maximiser ses chances d'obtenir le précieux sésame lors de l'épreuve de conduite.

Il s'agit pour le jeune apprenti de valider une formation initiale d'au moins 20 heures de conduite auprès d'une auto-école certifiée puis de passer avec succès le Code de la route. Il démarre ensuite un cycle d'au moins un an de conduite accompagnée, c'est-à-dire supervisée par un proche désigné (un parent par exemple) pour accumuler un maximum de pratique avant le passage pratique de l'examen de conduite à 17 ans.

Bon à savoir : la «conduite accompagnée» se décline en fait sous trois formats : «La conduite anticipée», la plus connue, accessible dès 15 ans, la «conduite supervisée», accessible à partir de 18 ans et la «conduite encadrée», à partir de 16 ans pour passer le permis B ou le permis poids lourd.

Qui peut avoir accès à la conduite accompagnée ?

Le jeune qui souhaite passer par l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) doit commencer par valider une formation initiale d'au moins 20 heures de conduite auprès d'une auto-école certifiée puis passer (et réussir) le Code de la route.

Une attestation est alors consignée dans le livret d'apprentissage de l'élève, qu'il devra également remettre à sa compagnie d'assurance pour être couvert pendant la durée de la conduite accompagnée.

Bon à savoir : en conduite accompagnée, vous ne pouvez pas conduire en dehors des frontières françaises et devez respecter les limitations de vitesses appliquées aux novices.

Comment se déroule la conduite accompagnée ?

Voici ensuite les grandes étapes de l'AAC

Un rendez-vous pédagogique auprès de l'auto-école avant de commencer l'apprentissage.

Une durée de conduite accompagnée d'au moins un an.

Un nombre de kilomètres parcourus supérieur à 3.000 kilomètres sous la vigilance et les conseils de son accompagnateur.

Deux rendez-vous d'étape avec un formateur et en présence de l'adulte accompagnateur, l'un après 6 à 8 mois de conduite (et 1.000 kilomètres parcourus) et l'autre à l'issue des 3.000 kilomètres.

Côté accompagnateur :

L'adulte désigné doit être titulaire de permis B depuis 5 ans ou plus sans interruption.

Obtenir l'accord de sa compagnie d'assurance pour le ou les véhicules qui seront utilisés par l'apprenti.

Ne pas avoir été condamné pour certains délits comme la conduite en état alcoolisé, délit de fuite, etc.

Etre mentionné dans le contrat signé avec l'école de conduite.

Participer aux rendez-vous dévaluation.

Plusieurs accompagnateurs peuvent être désignés et un lien de parenté n'est pas nécessaire.

Bon à savoir : en conduite accompagnée, vous devez toujours avoir sur vous le formulaire de demande de permis de conduire (ou sa photocopie), pour pouvoir justifier de votre situation d'apprentissage de conduite en cas de contrôle par les forces de l'ordre, ainsi que le livret d'apprentissage ainsi que le document d'extension de garantie de l'assurance.

Quels sont les avantages de la conduite accompagnée ?

Ils sont nombreux pour les apprentis conducteurs :

Plus de sécurité : acquérir une expérience significative sur la route avant de prendre le volant seul, sans pour autant devoir dépenser des sommes importantes en prenant des heures payantes auprès d'une auto-école.

Plus de chances de réussite à l'examen : le taux de réussite à l'examen pratique de conduite est plus important, avec 75% pour les candidats issus de l'AAC, contre 57% pour les candidats ayant suivis le cursus classique.

Une période probatoire réduite : le conducteur ayant passé son permis via l'AAC obtient 12 points sur son permis au bout de deux ans de conduite sans infraction, contre trois ans pour les candidats issus de la filière classique.

Des économies sur l'assurance : les assureurs proposent généralement un tarif préférentiel sur l'assurance «jeune conducteur».

Démarrer plus jeune leur apprentissage : pouvoir passer le code de la route et commencer à conduire (sous supervision) dès l'âge de 15 ans, au lieu de 16 ans.

