Pepe toujours vivant, toujours debout

À 41 ans, Pepe est toujours titulaire avec le Portugal et il n’y a pas eu beaucoup de défenseurs centraux qui ont été meilleurs que lui durant cette phase de groupes de l’Euro 2024. Et certainement pas au sein de la Seleção où, derrière lui et Rúben Dias, la jeunesse a du mal à prendre le pouvoir.

6 décembre 2022. Buteur face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Pepe devient, à 39 ans et 283 jours, le plus vieux buteur en phase finale d’un Mondial. L’élimination quatre jours plus tard face au Maroc en quarts de finale devait être son dernier match avec la Seleção . C’est en tout cas ce que pensaient les médias et les supporters. Sauf que 18 mois plus tard, celui qui est devenu le plus vieux joueur à disputer un match d’un Euro est toujours là. Et pas pour faire de la figuration, puisque comme face à la Tchéquie ou la Turquie, Pepe sera bien titulaire lors du huitième de finale face à la Slovénie.

41 ans toujours plus fort

Sorti à 10 minutes du terme face à la Turquie, le score étant déjà acquis, Pepe a reçu une ovation de la part des milliers de fans portugais présents à Dortmund qui ont scandé le nom du défenseur central pendant de longues secondes. Il faut dire que pendant 80 minutes, celui qui dispute son 5 e Euro a fait ce qu’il savait faire de mieux. À savoir remporter tous ses duels de la tête, annihiler toutes les offensives adverses grâce à son placement et son anticipation, récupérer des ballons et mettre le numéro 9 adverse dans sa poche. Et même s’il va moins vite qu’avant, son niveau ne semble pas totalement éloigné de celui qu’il avait lors de l’Euro 2016 où il a été l’un des meilleurs joueurs de la compétition. Si ce n’est le meilleur. Et ce, alors qu’il vient de fêter récemment son 41 e anniversaire. Des performances qui sont dans la lignée de celles qu’il a effectuées avec Porto cette saison en devenant le plus vieux buteur en Ligue des champions.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com