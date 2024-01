Pep Guardiola sur le départ de Jürgen Klopp : « Je vais mieux dormir ! »

Les supporters de Liverpool, eux, vont passer des nuits plus compliquées.

Ce vendredi en Angleterre, on se sait pas si la plus grosse information était l’annonce du départ de Jürgen Klopp de Liverpool à la fin de la saison, ou bien le fait que Manchester City a enfin inscrit son premier but au Tottenham Hotspur Stadium. Après sa victoire 1-0 face aux Spurs en 16 es de finale de la FA Cup, Pep Guardiola a pu réagir en conférence de presse à la fin de l’ère Klopp. « Je vais mieux dormir ! » , a-t-il d’abord rigolé avant de rendre hommage à son confrère : « La veille des matchs contre Liverpool, ça a toujours été presque un cauchemar. Bien sûr, il va me manquer. » …

LT pour SOFOOT.com