Pensant son micro coupé, Gérard Collomb insulte une élue lyonnaise

Si les nouvelles technologies permettent d'assurer une continuité du processus démocratique en cette période d'épidémie, d'abord faut-il s'assurer d'en maîtriser l'usage. Une leçon que Gérard Collomb, le maire de Lyon, a apprise à ses dépens, jeudi 7 mai. En oubliant que son micro n'était pas fermé, l'ancien ministre a fait partager au conseil municipal de la ville, réuni en visioconférence, tout le bien qu'il pensait de Myriam Picot, maire du 7e arrondissement de la capitale des Gaules, rapporte le Huffington Post.

Celle-ci s'exprimait sur la réouverture des marchés, qu'elle estime trop tardive. « Mais qu'elle est conne », a alors lâché un Gérard Collomb bouillonnant, auteur d'une deuxième salve - inachevée, celle-ci - quelques secondes plus tard : « Mais non ! Mais... elle n'écoute même pas ! C'est vraiment une... » L'ancien garde des Sceaux interpelle ensuite « Madame Picot » et hurle à la caméra : « Micro ! Micro ! » « J'entends », lui répond, amusée, son interlocutrice.

« Le temps est venu » pour Gérard Collomb « de prendre sa retraite »

Gérard Collomb a plus tard détaillé ce qu'il reproche à la maire du 7e arrondissement de Lyon, qui a soutenu, aux élections municipales, les listes de Georges Képénekian et David Kimelfeld, jadis alliés de Gérard Collomb avant

