information fournie par So Foot • 22/08/2023 à 14:42

Pendant ce temps-là, Karl-Heinz Rummenigge défend Luis Rubiales

Aucun problème pour Tonton Karl-Heinz.

Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, est au cœur de la polémique pour avoir, entre autres, embrassé sur la bouche l’attaquante Jenni Hermoso – sans son consentement – au moment des festivités suivant la victoire de l’Espagne en finale du Mondial 2023. Alors que les révélations accablantes continuent de tomber au sujet de Rubiales, Karl-Heinz Rummenigge a lui décidé de le défendre. « Je pense qu’il ne faut pas exagérer , a déclaré le dirigeant du Bayern lors d’une cérémonie de remise de prix à Hambourg . Lorsqu’on devient champion du monde, on est sous le coup de l’émotion. Et ce qu’il a fait là est – désolé, si vous me permettez – tout à fait correct. Quand nous avons gagné la Ligue des champions, j’ai embrassé des hommes – pas sur la bouche, certes – par joie. » …

JB pour SOFOOT.com