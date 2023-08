Payet, une samba comme dernière danse

Libéré par l'OM, où il pensait raccrocher les crampons, Dimitri Payet s'envole pour un dernier défi brésilien aussi romantique que ses extérieurs du pied. Un transfert qui sent bon le football, dans un été qui empeste l'argent.

Edinson Cavani à Boca Juniors, Ángel Di María au Benfica, et maintenant Dimitri Payet à Vasco de Gama. Non, le romantisme n’est pas totalement mort dans le monde du football. Au milieu d’un été submergé par une vague de départs vers l’Arabie saoudite – qui a également tenté de séduire le Réunionnais -, Dimitri Payet a lui opté pour une destination exotique au sens noble, et un dernier défi à la hauteur de son talent : une escapade brésilienne, à Rio de Janeiro, dans le mythique Club de Regatas Vasco de Gama, fondé en 1898. Pas le gros palmarès du Brésil, mais un nom mythique qui a vu passer des Juninho, Romario, Nenê, Coutinho, Sonny Anderson… Un plan B plutôt séduisant pour celui qui n’avait jamais envisagé de finir ailleurs qu’à Marseille, avant d’être largué par Pablo Longoria au début de l’été.

Joue-là comme Gignac… ou pas

Ce samedi après-midi, Dimitri Payet était encore au Vélodrome. Assis dans les loges du stade à côté de Jordan Amavi, flanqué d’une chemisette rouge vif, le Réunionnais a pu apprécier la victoire de ses anciens coéquipiers, après laquelle la nouvelle de son départ pour le Brésil a fuité. Quelques jours plus tôt, de l’autre côté de l’Atlantique, Vasco de Gama avait assuré, via son directeur sportif, être en négociation avec « un joueur énorme » . Sans mauvaise blague sur son poids, il s’agit donc bel et bien de l’international français aux 38 sélections et 8 buts en Bleus. Une jolie prise pour le club de Rio, où Payet retrouvera Gary Medel, mais aussi l’ancien portier lillois Léo Jardim.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com