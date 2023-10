Pavard, joue-la comme Zidane

Il a inscrit le premier doublé de la tête d'un joueur de l'équipe de France depuis Zidane en 1998. C'est dire. Deux buts en neuf minutes, une première titularisation en défense centrale, un brassard de capitaine pour finir : soir de rêve pour Benjamin Pavard, chez lui, dans le Nord. Il s'en souviendra, c'est sûr. Et Didier Deschamps ?

Dans le top 5 des plus beaux moments de sa vie. Difficile de dire que Benjamin Pavard a joué son plus grand match pour ce simple amical face à l’Écosse (4-1). Mais dans le mélange des émotions, cette balade écossaise restera. Le joueur de l’Inter Milan a écrit une page indélébile d’une carrière décidément unique. Imaginez, à 27 ans, jouer à une heure de route de son fief de Jeumont, dans une position de défenseur central qu’il réclame sans le dire depuis six années et sa première sélection face au pays de Galles (novembre 2017, 2-0). Être spectateur impuissant d’un premier but casquette encaissé, puis inscrire un doublé en neuf minutes et rendre une copie très propre à son poste de prédilection. Un défenseur qui marque un doublé en Bleus, on n’avait pas vu ça depuis un autre soir mythique, avec Mamadou Sakho lors de ce 3-0 infligé à l’Ukraine en 2013 pour s’envoler au Brésil. Mais un joueur des Bleus qui claque deux fois de la tête le même soir, là, il faut remonter au France-Brésil 1998 !

Timothé Crépin, à Villeneuve-d'Ascq pour SOFOOT.com