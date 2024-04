information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 22:49

Paulo Fonseca : le logiciel Ligue 1 est bien installé

Après une première saison à la tête du LOSC aussi enthousiasmante que frustrante au niveau des résultats, Paulo Fonseca s’est davantage adapté à la Ligue 1. Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, club qui le courtise avec intérêt, il présente un bloc plus compact et moins joueur, mais taillé pour enfin décrocher un podium.

Paulo Fonseca avait commencé l’année 2023 du pied gauche. Après le nul concédé à Pierre-Mauroy face au Stade de Reims (1-1), le 2 janvier, l’entraîneur lillois est sorti de ses gonds, reprochant alors aux supporters de son club d’avoir poussé quelques sifflets lorsque le ballon revenait jusque dans les pieds de Lucas Chevalier. Entré dans une colère noire, il a même menacé de partir. Pour la première fois depuis le début de son aventure dans le Nord, il découvrait certaines spécificités françaises et peinait à mettre en place son style de jeu sur la durée. Basé sur la possession, celui-ci contraint parfois à faire tourner le cuir entre les défenseurs, voire avec le gardien, ce qui peut mener à la frustration en voyant Rémy Cabella, Edon Zhegrova ou Adam Ounas ne pas pouvoir dribbler à leur convenance. Malgré des dissonances entre un public récemment champion grâce à la tactique restrictive de Christophe Galtier et un entraîneur portugais voulant mourir avec ses idées, les deux parties se sont réconciliées en mettant, respectivement, un peu d’eau dans leur vin.

Une meilleure adaptation à la Ligue 1

À l’heure d’affronter ce vendredi l’Olympique de Marseille pour le compte de la 28 e journée de Ligue 1, le LOSC fait moins parler de lui qu’un an plus tôt. Pourtant, le bilan comptable est meilleur avec une quatrième place contre la sixième, au même moment de la saison. De la même façon, portés par leur révélation Leny Yoro, les Dogues ont encaissé douze buts de moins, mais n’en ont, a contrario , marqué que 39 contre les 49 de la saison dernière. Paulo Fonseca, qui avouait, en février 2023, dans le magazine So Foot , ne pas avoir « une très grande connaissance du championnat français » avant d’être contacté par Lille, semble désormais avoir pris conscience des qualités nécessaires pour s’imposer en Ligue 1.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com