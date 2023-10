Paulo Fonseca : « Il a manqué la dernière passe »

Un petit RTT au mois d’octobre pour recharger les batteries.

En villégiature aux Féroé, le LOSC n’a pas brillé chez le KÍ Klaksvík (0-0), et restera dans l’histoire comme la première équipe contre laquelle une formation féroïenne marque son premier point européen. Pour Paulo Fonseca, il ne manquait pourtant pas grand chose à son onze (très) remanié pour faire la différence à l’autre bout du continent : « C’était très important de faire reposer beaucoup de joueurs en vue du derby (contre Lens, dimanche, NDLR). Il a seulement manqué un but. Nous avons dominé, nous étions tout le temps dans les 30 derniers mètres. Nous avons eu la bonne attitude, nous avons respecté l’adversaire. Ils ont très bien défendu, ce n’était pas facile d’entrer dans leur surface. Nous avons eu beaucoup de situations, mais il a manqué la dernière passe, et il aurait fallu être plus agressifs. »…

AL pour SOFOOT.com