Pauline Londeix : « Le foot a toujours été récupéré à des fins géopolitiques »

À l’occasion de la sortie de son essai Footballs politiques, peut-on encore aimer le sport de haut niveau ? , l’autrice Pauline Londeix raconte sa passion pour le ballon rond. Dans son livre, elle parle des dérives du sport roi, qu’elles soient financières ou idéologiques, mais aussi de sa beauté.

Comment est venue l’envie de rédiger cet essai sur le football ?

C’est une passion qui remonte à très longtemps, puis en grandissant, en étant confrontée aux questions de société, d’inégalités économiques, de discriminations, je me suis un peu éloignée du sport, en me disant que c’était peut-être incompatible avec certaines de mes valeurs. Mais je me suis dit : « Cette contradiction, beaucoup de passionnés comme moi doivent y faire face. Si je me pose cette question-là, beaucoup d’autres doivent se la poser. » Le livre a été pour moi une façon d’enquêter.…

Propos recueillis par Lucie Lemaire pour SOFOOT.com