Paul Pogba, la goutte de testostérone de trop

Ce lundi, Paul Pogba a été annoncé positif à la testostérone, un produit dopant. Ces tests réalisés le 20 août dernier après le match de la Juve face à l’Udinese pourraient bien mettre fin à la carrière du champion du monde 2018. Car oui, la Pioche risque très gros.

Les blessures, les querelles familiales et désormais le dopage. Depuis quelques années, le nom de Paul Pogba ne fait plus la Une des papiers pour ses prouesses footballistiques. Ce lundi, le champion du monde 2018 s’est retrouvé au cœur d’un nouveau scandale, testé positif à la testostérone. Les faits remontent au 20 août dernier. Alors que l’ancien Havrais assistait depuis le banc à la large victoire des siens face à l’Udinese (3-0), il est soumis aux tests urinaires après le coup de sifflet final. Trois semaines plus tard, les résultats sont annoncés : l’international tricolore est positif à la testostérone et « est suspendu à titre conservatoire en attente d’une contre-analyse » , annonce dans un communiqué le tribunal italien de l’antidopage. Une énième goutte d’eau dans le vase de Paul Pogba qui commence à sérieusement déborder, au point de voir à nouveau sa carrière être mise entre parenthèses.

Fin de carrière ?

« Mais Jamy, qu’est-ce que la testostérone ? » Comme l’explique si bien Allô Docteurs, c’est une hormone dopante « recherchée pour ces propriétés anabolisantes », permettant de « stimuler la production de protéine et d’empêcher l’élimination de l’excès de production ». En bref, cela permet au muscle de gonfler et favorise une meilleure oxygénation de celui-ci, boostant alors les capacités de récupération. En France, l’athlète Naman Keïta avait notamment utilisé cette hormone lors des championnats du monde 2007 qui lui avait valu une suspension de deux ans. L’agence mondiale antidopage est formelle à ce sujet : la testostérone est interdite dans la pratique du sport, aussi bien à l’entraînement qu’en compétition.

Paul Pogba est donc suspendu provisoirement en attente des résultats de la contre-analyse, qu’il doit transmettre auprès du tribunal italien de l’antidopage dans les prochaines 72 heures. Et c’est cette fameuse contre-analyse qui pourrait bel et bien sceller la carrière du joueur le mieux payé de Serie A. En effet, si celle-ci confirme la présence de testostérone, les sanctions s’annoncent salées : une suspension pouvant aller jusqu’à quatre ans, si l’intentionnalité de prendre ce produit est avérée

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com