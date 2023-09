Paul Pogba encore très touché par la tentative d’extorsion qui l’a visé

Frères ennemis.

La tentative d’extorsion avec armes visant Paul Pogba, à laquelle aurait participé son grand frère Mathias, continue de miner le milieu de terrain de la Juventus. L’international français, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis mars 2022 à cause de blessures à répétition, avait déjà expliqué avoir été grandement affecté par cette affaire et qu’elle pourrait être à l’origine de ces pépins physiques de plus en plus contraignants.

Dans un nouvel entretien, accordé cette fois à Al Jazeera, Paul Pogba s’est confié sur ses relations, regrettant qu’elles soient faussées par la fortune. « L’argent change les gens… Il peut briser une famille. Il peut créer une guerre » , explique-t-il. Plongé dans le noir par son propre frère, le milieu de la Juve a remis en cause de nombreux éléments de sa carrière et de sa vie : « Parfois, j’étais juste seul en train de penser : “ Je ne veux plus avoir d’argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu’ils m’aiment pour moi – pas pour la gloire, pas pour l’argent.” Parfois, c’est difficile. » …

EL pour SOFOOT.com